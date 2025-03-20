Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми мальчик получил ушиб мозга с гематомой, ударившись в детском саду

Эксперт оценил это как тяжкий вред здоровью.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик из Перми получил ушиб головного мозга с эпидуральной гематомой, ударившись в детском саду, сообщает краевой суд.

Происшествие случилось в Индустриальном районе города. В мае 2024 года воспитанник одного из детских учреждений упал и ударился о кровать. После инцидента ребёнок попал на лечение в нейрохирургическое отделение краевой детской больницы.

Медицинские работники диагностировали у ребёнка ушиб головного мозга лёгкой степени с эпидуральной гематомой лобной области. Вместе с ушибленной раной мягких тканей эксперты оценили эти травмы как тяжкий вред здоровью. Иск в защиту прав ребёнка на компенсацию поступил в Индустриальный районный суд.

«Судом установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении», — рассказывает краевая инстанция.

При назначении суммы компенсации инстанция учитывала малолетний возраст ребёнка, тяжесть вреда здоровью, испытанные страх и страдания, а также длительность лечения. Суд постановил взыскать с детского сада 700 тысяч рублей в пользу ребёнка и его законного представителя.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мама одного из воспитанников детского сада в Перми пожаловалась на ребёнка, который держит в страхе их детей и воспитателей учреждения. По словам женщины, маленький мальчик избивает педагогов и сверстников, оставляя им травмы.