В Перми мальчик получил ушиб мозга с гематомой, ударившись в детском саду

Мальчик из Перми получил ушиб головного мозга с эпидуральной гематомой, ударившись в детском саду, сообщает краевой суд.
Происшествие случилось в Индустриальном районе города. В мае 2024 года воспитанник одного из детских учреждений упал и ударился о кровать. После инцидента ребёнок попал на лечение в нейрохирургическое отделение краевой детской больницы.
Медицинские работники диагностировали у ребёнка ушиб головного мозга лёгкой степени с эпидуральной гематомой лобной области. Вместе с ушибленной раной мягких тканей эксперты оценили эти травмы как тяжкий вред здоровью. Иск в защиту прав ребёнка на компенсацию поступил в Индустриальный районный суд.
«Судом установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении», — рассказывает краевая инстанция.
При назначении суммы компенсации инстанция учитывала малолетний возраст ребёнка, тяжесть вреда здоровью, испытанные страх и страдания, а также длительность лечения. Суд постановил взыскать с детского сада 700 тысяч рублей в пользу ребёнка и его законного представителя.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мама одного из воспитанников детского сада в Перми пожаловалась на ребёнка, который держит в страхе их детей и воспитателей учреждения. По словам женщины, маленький мальчик избивает педагогов и сверстников, оставляя им травмы.