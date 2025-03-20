В Перми мальчик получил ушиб мозга с гематомой, ударившись в детском саду

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что мама одного из воспитанников детского сада в Перми пожаловалась на ребёнка, который держит в страхе их детей и воспитателей учреждения. По словам женщины, маленький мальчик избивает педагогов и сверстников, оставляя им травмы.