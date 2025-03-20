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В Башкирии под колесами «Лады Нивы» погибла женщина-пешеход

В Башкирии под колесами «Лады Нивы» погибла женщина-пешеход.

Источник: ГАИ Башкирии

Сотрудники госавтоинспекции Уфимского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшей женщиной-пешеходом. По данным ГАИ РБ, авария произошла накануне поздно вечером на 3 км подъезда к микрорайону Шакша. По предварительным данным, 70-летний житель Иглинского района за рулём «Лады Нивы» совершил наезд на 43-летнюю уфимку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой медпомощи. По факту аварии сотрудники ГАИ начали разбирательство. Подробности уточняются.