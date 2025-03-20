«Арчи держался лапами за лед»: Хаски едва не утонул во время прогулки на Павловском озере в Ленобласти

Утром 19 марта спасателям позвонила взволнованная женщина из Бокситогорского района. Она попросила о помощи для своего хаски по кличке Арчи, который во время прогулки сбежал от нее к Павловскому озеру и провалился под его лед. Голос на том конце провода повторял, что собака тонет. Специалисты взяли лодку и помчались вызволять питомца из снежного плена. Правда, судно впоследствии не понадобилось. О подробностях сообщили в «Леноблпожспасе».