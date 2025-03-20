«Арчи держался лапами за лед»: Хаски едва не утонул во время прогулки на Павловском озере в Ленобласти

Утром 19 марта спасателям позвонила взволнованная женщина из Бокситогорского района. Она попросила о помощи для своего хаски по кличке Арчи, который во время прогулки сбежал от нее к Павловскому озеру и провалился под его лед. Голос на том конце провода повторял, что собака тонет. Специалисты взяли лодку и помчались вызволять питомца из снежного плена. Правда, судно впоследствии не понадобилось. О подробностях сообщили в «Леноблпожспасе».
— Беглец был в воде, зацепившись за лед передними лапами. Огнеборцы приняли решение спасать уже обессилевшего пса при помощи лестницы-штурмовки. Из ледяной ловушки его вытащил командир отделения 116 пожарной части Роман Украинец, который зашел в холодную воду по пояс, а лестницу на берегу удерживали начальник караула Артем Нилов и пожарный Артем Стефанов. Замерзшего и напуганного Арчи передали хозяйке, — говорится в сообщении.
Уже через пару часов, когда хаски пришел в себя, он и его владелица навестили огнеборцев, угостив их тортиком, а также поблагодарив за отважное спасение члена семьи. Командир пожурил набедокурившего Арчи и угостил его бубликом.
Специалисты «Леноблпожспаса» призвали местных жителей беречь своих любимых четвероногих. А если они такие же свободолюбивые как Арчи, то лучше воздержаться от прогулок с ними вдоль водоемов во время активного таяния льда.