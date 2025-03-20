В Приморье рабочий ТЭЦ разбился насмерть при падении с высоты

Трагедия произошла 20 марта на стройплощадке главного корпуса ТЭЦ-2. При покраске металлических конструкций сотрудник подрядной организации сорвался вниз. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Прокуратура города Артема поставила на контроль установление обстоятельств происшествия. Ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдение техники безопасности при организации и производстве работ.
Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.