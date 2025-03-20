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В Приморье рабочий ТЭЦ разбился насмерть при падении с высоты

Несчастный случай произошел на строительной площадке ТЭЦ в городе Артем Приморского края. Рабочий упал с высоты и получил смертельные травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Reuters

Трагедия произошла 20 марта на стройплощадке главного корпуса ТЭЦ-2. При покраске металлических конструкций сотрудник подрядной организации сорвался вниз. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Прокуратура города Артема поставила на контроль установление обстоятельств происшествия. Ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдение техники безопасности при организации и производстве работ.

Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.