На Урале двое детей на электросамокате влетели в машину и получили травмы

Двое детей на электросамокате, подаренном родителями, влетели в машину в Нижней Туре. Авария случилась вечером 19 марта, когда мальчик с младшей сестрой катались на мощном электросамокате KUGOO M4 и выехали на нерегулируемый перекресток улиц Строителей и Рыболовной, где столкнулся с Toyota Vista, выезжавшей со второстепенной дороги.
«На детях отсутствовали шлемы и защитная экипировка. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в свердловской ГИБДД.
Подросток управлял электросамокатом без необходимых документов. Мать детей, подарившая сыну транспортное средство накануне, привлекли к административной ответственности. Материалы дела переданы в ПДН.