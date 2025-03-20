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На Урале двое детей на электросамокате влетели в машину и получили травмы

Серьезная авария с участием детей произошла в Нижней Туре.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Двое детей на электросамокате, подаренном родителями, влетели в машину в Нижней Туре. Авария случилась вечером 19 марта, когда мальчик с младшей сестрой катались на мощном электросамокате KUGOO M4 и выехали на нерегулируемый перекресток улиц Строителей и Рыболовной, где столкнулся с Toyota Vista, выезжавшей со второстепенной дороги.

«На детях отсутствовали шлемы и защитная экипировка. В результате столкновения пострадали оба ребенка, с травмами были доставлены в больницу», — рассказали в свердловской ГИБДД.

Подросток управлял электросамокатом без необходимых документов. Мать детей, подарившая сыну транспортное средство накануне, привлекли к административной ответственности. Материалы дела переданы в ПДН.