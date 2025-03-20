На Урале двое детей на электросамокате влетели в машину и получили травмы

Двое детей на электросамокате, подаренном родителями, влетели в машину в Нижней Туре. Авария случилась вечером 19 марта, когда мальчик с младшей сестрой катались на мощном электросамокате KUGOO M4 и выехали на нерегулируемый перекресток улиц Строителей и Рыболовной, где столкнулся с Toyota Vista, выезжавшей со второстепенной дороги.