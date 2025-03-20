Валютная афера: группа контрабандистов собирала деньги у продавцов ташкентских рынков для вывоза в Казахстан

Крупные суммы денег, которые пытались перевезти через границу, принадлежат предпринимателям, торгующим на столичных рынках (видео задержания).
Операция на границе
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели спецоперацию на таможенном посту «Навои», расположенном в Ташкентском районе Ташкентской области.
В ходе мероприятий была остановлена автомашина Lacetti, направлявшаяся в Казахстан. Внутри транспортного средства, принадлежащего жителю Ташкентской области, был обнаружен целлофановый пакет с 874 000 долларов.
Выяснилось, что водитель пытался незаконно вывезти эти денежные средства, скрыв их от таможенного контроля и не задекларировав.
Дополнительное расследование
Оперативные мероприятия были продолжены, и следствие вышло на ещё одного фигуранта — 36-летнего жителя Ташкента. В его временном жилище правоохранители обнаружили ещё 399 170 долларов. По предварительным данным, эта сумма была собрана у торговцев ташкентских рынков и предназначалась для дальнейшего вывоза в Казахстан.
Возбуждено уголовное дело
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 182 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение таможенного законодательства). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведётся дальнейшее расследование.