Валютная афера: группа контрабандистов собирала деньги у продавцов ташкентских рынков для вывоза в Казахстан

Оперативные мероприятия были продолжены, и следствие вышло на ещё одного фигуранта — 36-летнего жителя Ташкента. В его временном жилище правоохранители обнаружили ещё 399 170 долларов. По предварительным данным, эта сумма была собрана у торговцев ташкентских рынков и предназначалась для дальнейшего вывоза в Казахстан.