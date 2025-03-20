В Татарстане задержали сообщников украинских мошенников

«Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров — это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, которые совершены в составе международной организованной группы. Поэтому за такие деяния грозит длительное тюремное заключение. И это не могли не осознавать совсем еще молодые люди, которые задержаны моими коллегами из БСТМ МВД России, МВД по Республике Татарстан и сотрудниками регионального Управления ФСБ России», — рассказала Волк.