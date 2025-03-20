Ревность к бывшей супруге довела жителя Уфы до убийства.

Уфимец предстанет перед судом за убийство знакомого из ревности к бывшей супруге. По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, в декабре 2024 года ревнивец пришел в квартиру к своему знакомому, чтобы выяснить, какие у него отношения с его бывшей женой. Мужчины разговаривали и распивали алкоголь, беседа превратилась в конфликт — гость нанес хозяину квартиры смертельный удар ножом в грудь, после чего покинул квартиру. Следователи и оперативники установили личность подозреваемого. Мужчину задержали у него дома.