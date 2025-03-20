В Орске проезд по мосту через Орь закрыли из-за затопления

«20 марта с 11:00 (09:00 мск) низководный мост через реку Орь в районе села Урпия будет закрыт для движения. Решение принято на выездном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с затоплением моста паводковыми водами. На месте будут выставлены запрещающие дорожные знаки», — сказано в сообщении.