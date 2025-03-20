В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причала

По данным источника РЕН ТВ, «Светлый-22» оторвался от причала из-за того, что при ходе льда ему сорвало швартовые трубы. Телеканал «78» сообщил, что судно понесло в сторону Петербурга, затем сухогруз застрял в 30 м от берега — возле Невского лесопарка в районе поселка Металлострой. На помощь к судну отправился ледокол «Невская застава».