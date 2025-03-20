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В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причала

Сухогруз «Светлый-22» с двумя людьми на борту оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Это произошло из-за движения льда и течения, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным источника РЕН ТВ, «Светлый-22» оторвался от причала из-за того, что при ходе льда ему сорвало швартовые трубы. Телеканал «78» сообщил, что судно понесло в сторону Петербурга, затем сухогруз застрял в 30 м от берега — возле Невского лесопарка в районе поселка Металлострой. На помощь к судну отправился ледокол «Невская застава».

Как сообщил РЕН ТВ источник, судно неисправно и не может самостоятельно двигаться. На борту, по его информации, находятся два человека.

В МЧС заявили, что сейчас угрозы экипажу нет, повреждений судна также не обнаружено. «Дрейфа нет. Планируется буксировка судна», — говорится в сообщении. Угроза загрязнения окружающей среды также отсутствует, передает «78».