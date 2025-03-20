Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева

В видео допроса, которое распространило УФСБ, фигурантка сообщает, что отправляла фото, видео и текстовую информацию об объектах в Джанкое и Джанкойском районе Крыма, в том числе о военном аэродроме, она также рассказала о поездках в Керчь для наблюдения за Крымским мостом. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов, отмечается в сообщении ведомства.