Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева

По данным управления, женщину задержали в крымском городе Джанкой.
По данным ведомства, следствие выяснило, что 28-летняя жительница Джанкоя стала участником Telegram-канала, который используется главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России.
Отмечается, что фигурантка предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. По заданию куратора девушка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.
В видео допроса, которое распространило УФСБ, фигурантка сообщает, что отправляла фото, видео и текстовую информацию об объектах в Джанкое и Джанкойском районе Крыма, в том числе о военном аэродроме, она также рассказала о поездках в Керчь для наблюдения за Крымским мостом. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов, отмечается в сообщении ведомства.
«В отношении жительницы Крыма возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (“Государственная измена”). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в управлении ФСБ по региону.