Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение

«Местному жителю 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы… С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.