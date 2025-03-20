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Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Вечером во вторник возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. По данным следствия, помимо этого, в тот же вечер он стрелял из окна жилого дома в микрорайоне Вторчермет в сторону других окон.

«Местному жителю 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы… С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.