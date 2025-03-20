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Пришвартованный под Петербургом сухогруз оторвало от причала из-за движения льда

ЧП произошло в поселке имени Свердлова в Ленобласти.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Пришвартованный сухогруз «Светлый 22» оторвало от причала из-за движения льда на Неве. Судно начало дрейфовать, подгоняемое течением и льдом в сторону Вантового моста.

«На место происшествия выезжали спасательные службы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с сухогрузом», — сообщили в ведомстве.

Прокуроры намерены оценить действия лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдение правил стоянки судов. Добавим, что судно остановилось во льдах в районе поселка Металлострой Колпинского района.