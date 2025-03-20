На аэродроме Энгельса начался пожар после атаки БПЛА, объявлена эвакуация СНТ

«Перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало. Узнать, какая помощь необходима, чтобы проработать вопрос материальной поддержки», — написал он в Telegram-канале.
Роман Бусаргин ранее сообщал, что при падении обломков дрона пострадала женщина, которой оказывают медицинскую помощь. Также повреждения получили здания Энгельской городской клинической больницы № 1, двух детских садов и школы. Окна в учреждениях частично выбиты, но пострадавших среди детей нет — в момент атаки их там не было. Занятия в школах Энгельса временно переведены на дистанционный режим.
Этой ночью над Саратовской областью сбили 54 дрона. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 132 украинских беспилотника над семью регионами России.