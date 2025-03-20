На аэродроме Энгельса начался пожар после атаки БПЛА, объявлена эвакуация СНТ

Роман Бусаргин ранее сообщал, что при падении обломков дрона пострадала женщина, которой оказывают медицинскую помощь. Также повреждения получили здания Энгельской городской клинической больницы № 1, двух детских садов и школы. Окна в учреждениях частично выбиты, но пострадавших среди детей нет — в момент атаки их там не было. Занятия в школах Энгельса временно переведены на дистанционный режим.