Пособницу телефонных аферистов задержали при попытке похитить 1,7 млн руб. у пенсионерки в Жуковском

«По имеющейся информации, 80-летней местной жительнице позвонил неизвестный и представился руководителем организации, где она ранее работала. Он сообщил, что на предприятии проводится проверка бывших сотрудников и в ближайшее время с ней свяжется сотрудник ФСБ для разъяснения ситуации и выполнения дальнейших инструкций. Через некоторое время с пенсионеркой связался якобы представитель силового ведомства, который сказал, что всеми ее сбережениями незаконно пытаются завладеть мошенники. Чтобы сохранить накопления, ей необходимо положить их на “безопасный счет”. Поверив аферисту, пожилая женщина направилась в банк и обналичила со своего счета 1,7 млн руб.», — сказала собеседница агентства.
Вскоре пенсионерке позвонил тот же мужчина и назначил ей встречу с инкассатором ночью в сквере на ул. Солнечная. Это вызвало у женщины подозрения, и она обратилась в полицию. Оперативники взяли под контроль дальнейшее общение. Во время передачи денег полицейские задержали 21-летнюю жительницу Новосибирской области, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Она пояснила, что в конце января в мессенджере получила сообщение от незнакомца, который предложил ей работу. По телефону ей называли адреса, где необходимо было забирать деньги и отвозить их в криптообменник в «Москва-Сити».
В отношении девушки возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).