Пособницу телефонных аферистов задержали при попытке похитить 1,7 млн руб. у пенсионерки в Жуковском

Вскоре пенсионерке позвонил тот же мужчина и назначил ей встречу с инкассатором ночью в сквере на ул. Солнечная. Это вызвало у женщины подозрения, и она обратилась в полицию. Оперативники взяли под контроль дальнейшее общение. Во время передачи денег полицейские задержали 21-летнюю жительницу Новосибирской области, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам. Она пояснила, что в конце января в мессенджере получила сообщение от незнакомца, который предложил ей работу. По телефону ей называли адреса, где необходимо было забирать деньги и отвозить их в криптообменник в «Москва-Сити».