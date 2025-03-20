В минтрансе Башкирии напомнили об ограничениях на дорогах из-за паводка.

в Кармаскалинском районе — через р. Уршак между н. п. Камчалытамак и Староянбеково, в Альшеевском — через р. Курсак рядом с Идрисово, в Аургазинском — через р. Турсагазы в Таштамаке, в Стерлитамакском — через р. Куганак в Новом Барятино, в Бижбулякском — через р. Дёма на подъезде к д. Набережный, в Чишминском — через р. Уршак рядом с Петряево.