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В минтрансе Башкирии напомнили об ограничениях на дорогах из-за паводка

В минтрансе Башкирии напомнили об ограничениях на дорогах из-за паводка.

Источник: Башинформ

В минтрансе Башкирии напомнили водителям, на каких дорогах и мостах действуют ограничения из-за паводка.

Так, по состоянию на 10 часов утра 20 марта для всех видов транспорта перекрыты дороги:

в Гафурийском районе — от Янгискаина до Мраково, в Белорецком — Инзер — Нукатово — Аисово рядом с Аисово; между Верхним Авзяном и Исмакаево, в Кугарчинском — Старосубхангулово — Мраково от границы с Бурзянским районом до поворота в деревню Бикбулатово, в Иглинском — в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе.

По объездным дорогам и мостам нельзя проехать:

в Кармаскалинском районе — через р. Уршак между н. п. Камчалытамак и Староянбеково, в Альшеевском — через р. Курсак рядом с Идрисово, в Аургазинском — через р. Турсагазы в Таштамаке, в Стерлитамакском — через р. Куганак в Новом Барятино, в Бижбулякском — через р. Дёма на подъезде к д. Набережный, в Чишминском — через р. Уршак рядом с Петряево.

Для грузового транспорта пока недоступен проезд:

Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск в Татышлинском районе, Старобалтачево — Аскино в Балтачевском и Аскинском, Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском, Чишмы — Языково — Чекмагуш в Чекмагушевском, Янаул — Старый Курдым в Янаульском районе.

Кроме того, в госкомитете по ЧС добавили, что ограничение движения для всех видов транспорта на дороге Урал — Мурадым, речь идет об объездной дороге ремонтируемого мостового перехода через реку Турсагазы в Аургазинском районе, продлили еще на три дня. До 23 марта.