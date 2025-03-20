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Двенадцать пожарных тушили горящий балкон в омской пятиэтажке

Возгорание произошло из-за вещей, хранившихся на балконе.

Источник: Комсомольская правда

Днем во вторник, 19 марта, в пятиэтажном жилом доме на улице Талалихина в Старом Кировске произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о возгорании вещей на балконе квартиры на третьем этаже поступило около 16:00. Когда пожарные приехали на место, балкон был охвачен пожаром на площади 3 квадратных метра. Открытое горение удалось ликвидировать в 16:29.

На месте работали 14 сотрудников МЧС и три единиц техники. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, выясняют дознаватели.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области при пожаре в хозпостройке погибли десятки птиц и животные, в том числе 50 кур.