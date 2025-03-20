Избили и натравили собаку: полиция Владивостока проверяет информацию о нападении на мужчину

В конфликт вмешались очевидцы, в том числе водитель такси. Информацию о криминальном происшествии распространили в социальных сетях. Именно из новостных каналов о преступлении узнали в полиции: в пресс-службе УМВД Приморья информируют, что заявлений от участников конфликта в правоохранительные органы не поступало. Однако потерпевший, по словам очевидцев, получил травмы: рваные раны и ушибы.