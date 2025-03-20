Избили и натравили собаку: полиция Владивостока проверяет информацию о нападении на мужчину

В конфликт вмешались очевидцы, в том числе водитель такси. Информацию о криминальном происшествии распространили в социальных сетях. Именно из новостных каналов о преступлении узнали в полиции: в пресс-службе УМВД Приморья информируют, что заявлений от участников конфликта в правоохранительные органы не поступало. Однако потерпевший, по словам очевидцев, получил травмы: рваные раны и ушибы.
Инцидент также прокомментировала депутат района: в своём telegram-канале Наталия Кочугова заявляет, что хозяин собаки, натравивший питомца на человека, предположительно является местным наркодилером. Жители линии домов №№ 94, 96, 98, 100, 102, 104 на проспекте Красного Знамени уже неоднократно жаловались ей на «этого персонажа», который ранее угрожал соседям своей собакой. Как полагают жильцы, мужчина приторговывает запрещёнными веществами, и между поставщиком и потребителями наркотиков периодически возникают конфликты, в том числе «с применением собаки».
Кочугова утверждает, что на этого гражданина неоднократно писали заявления в полицию, но пока никаких подвижек нет. После распространения информации в социальных сетях, которая сопровождается видеозаписью части конфликта, сделанной очевидцами, полиция начала проверку, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.