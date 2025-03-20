В Ростове-на-Дону при столкновении двух иномарок пострадала девушка

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 19 марта в 19:28.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобилем «Мазда 6», двигался по улице Целиноградская в сторону улицы Стадионная. На нерегулируемом перекрестке в районе дома № 11/6 он не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Ланос».
В результате нарушения правил машины столкнулись. После удара автомобиль «Шевроле Ланос» отбросило на опору ЛЭП.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Мазда 6». Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины нарушения правил дорожного движения и детали столкновения.