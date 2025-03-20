В Ростове-на-Дону при столкновении двух иномарок пострадала девушка

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобилем «Мазда 6», двигался по улице Целиноградская в сторону улицы Стадионная. На нерегулируемом перекрестке в районе дома № 11/6 он не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Ланос».