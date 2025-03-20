В Башкирии в подъезде нашли мужчину в крови и без сознания.

Стражи порядка выяснили, что 36-летний житель Ишимбайского района приехал в гости к своему приятелю, у которого в тот момент в квартире находился знакомый. Молодые люди выпили и внезапно, на почве возникших неприязненных отношений, между ними произошла потасовка. Новый знакомый нанес гостю телесные повреждения, после чего вытащил его из квартиры, оставил на лестничной площадке и скрылся. В больнице молодому человеку предварительно диагностировали тяжелые травмы.