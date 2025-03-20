У нервного водителя госавтоинспекторы Челябинска нашли 1 кг сильнейшего наркотика

«В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты два пакета, в которых находились свертки с порошкообразным веществом массой около 500 г. При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято еще 500 г аналогичного вещества, которое мужчина собирался сбыть бесконтактным способом», — рассказали в Госавтоинспекции.