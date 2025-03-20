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У нервного водителя госавтоинспекторы Челябинска нашли 1 кг сильнейшего наркотика

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков — у задержанного изъято около 1 кг мефедрона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

На маршруте патрулирования сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 34-летнего мужчины. При проверке документов он занервничал, в связи с чем полицейские решили произвести досмотр машины.

«В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты два пакета, в которых находились свертки с порошкообразным веществом массой около 500 г. При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято еще 500 г аналогичного вещества, которое мужчина собирался сбыть бесконтактным способом», — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.