Екатеринбуржца осудят за гибель сына, на которого упали гаражные ворота

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своему сыну во время ремонта ворот в гараже. Трагический инцидент случился 31 августа 2024 года на территории гаражно-строительного кооператива вблизи переулка Буторина.
Обвиняемый совместно со своим 11-летним сыном проводил ремонтные работы гаражных ворот, используя домкрат для поднятия левой створки гаражных ворот.
«При подъеме левая створка гаражных ворот слетела с петель и упала на находящегося в непосредственной вблизи сына обвиняемого. В результате подростку были причинены телесные повреждения в виде механической травмы головы, линейного перелома свода и основания черепа и иных повреждений, от совокупности которых ребенок скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отец ребенка полностью признал свою вину. В скором времени уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.