Екатеринбуржца осудят за гибель сына, на которого упали гаражные ворота

«При подъеме левая створка гаражных ворот слетела с петель и упала на находящегося в непосредственной вблизи сына обвиняемого. В результате подростку были причинены телесные повреждения в виде механической травмы головы, линейного перелома свода и основания черепа и иных повреждений, от совокупности которых ребенок скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.