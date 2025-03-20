Незаконные активы на $2 млрд вернули в Казахстан с 2022 года

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. С 2022 года Антикоррупционная служба Казахстана вернула более 1 триллиона тенге (2 миллиарда долларов) в доход государства.
«И живыми деньгами напрямую в бюджет внесены более 300 миллиардов тенге. Что касается конкретных деталей возврата активов из-за рубежа, то если фигурант подозревается в совершении преступления и есть достаточные доказательства, что он приобрел объекты недвижимости за рубежом на преступные деньги, или есть наличные, то мы вправе обратиться в компетентные органы другой юрисдикции и они оказывают содействие», — сказал замглавы Антикора Дархан Куракбаев.
И если у Казахстана имеется обвинительный приговор, вступивший в законную силу, то иностранная сторона, где размещены активы, возвращает их в страну, отметил Антикор.
При этом, список лиц, чьи активы вернуло агентство, не засекречен. Мы готовы предоставить информацию при наличии запроса, подчеркнула Антикоррупционная служба.
Что касается ближнего зарубежья, то сегодня сенат Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией. В нем предусмотрен розыск и возврат незаконных доходов.