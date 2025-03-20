Незаконные активы на $2 млрд вернули в Казахстан с 2022 года

«И живыми деньгами напрямую в бюджет внесены более 300 миллиардов тенге. Что касается конкретных деталей возврата активов из-за рубежа, то если фигурант подозревается в совершении преступления и есть достаточные доказательства, что он приобрел объекты недвижимости за рубежом на преступные деньги, или есть наличные, то мы вправе обратиться в компетентные органы другой юрисдикции и они оказывают содействие», — сказал замглавы Антикора Дархан Куракбаев.