На подстанции в Ленобласти ищут следы поджигателей, которые оставили без света дома в Тельмана и Ям-Ижоре

По предварительной информации, после полуночи на территории подстанции в городе Тельмана произошло возгорание, сработала система защиты. Огонь повредил около 10 квадратных метров. 47news пишет, что замки и другая защита энергоузла оказались взломаны, а на месте обнаружили пластиковую канистру.
Последствия случившегося могли заметить жители Тельмана и деревни Ям-Ижора. Отрабатывается версия о поджоге.
В пресс-службе «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и приступили к необходимым работам.
«Для оперативного запитывания потребителей диспетчеры компании организовывали резервные схемы. В район были направлены дизель-генераторные установки. С 5:38 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — уточнили «Россети Ленэнерго».
Электроснабжение Ям-Ижоры было затронуто частично. Его также восстановили в кратчайшие сроки.