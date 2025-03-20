На подстанции в Ленобласти ищут следы поджигателей, которые оставили без света дома в Тельмана и Ям-Ижоре

По предварительной информации, после полуночи на территории подстанции в городе Тельмана произошло возгорание, сработала система защиты. Огонь повредил около 10 квадратных метров. 47news пишет, что замки и другая защита энергоузла оказались взломаны, а на месте обнаружили пластиковую канистру.