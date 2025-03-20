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На подстанции в Ленобласти ищут следы поджигателей, которые оставили без света дома в Тельмана и Ям-Ижоре

Электроснабжение в двух населённых пунктах восстанавливали в Тосненском районе Ленобласти после ЧП на подстанции. Об этом стало известно Фонтанке 20 марта.

По предварительной информации, после полуночи на территории подстанции в городе Тельмана произошло возгорание, сработала система защиты. Огонь повредил около 10 квадратных метров. 47news пишет, что замки и другая защита энергоузла оказались взломаны, а на месте обнаружили пластиковую канистру.

Последствия случившегося могли заметить жители Тельмана и деревни Ям-Ижора. Отрабатывается версия о поджоге.

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и приступили к необходимым работам.

«Для оперативного запитывания потребителей диспетчеры компании организовывали резервные схемы. В район были направлены дизель-генераторные установки. С 5:38 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — уточнили «Россети Ленэнерго».

Электроснабжение Ям-Ижоры было затронуто частично. Его также восстановили в кратчайшие сроки.