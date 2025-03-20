В РТ суд оставил экс-главу Актанышского района в СИЗО еще на два месяца

Напомним, Фаттахову предъявлены обвинения по шести эпизодам. Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 год он получил незаконное вознаграждение от представителя строительной фирмы. Взятка выразилась в проведении ремонтных работ в его частном доме в районном центре, общая стоимость которых превысила 21,8 млн рублей. В обмен на это чиновник, предположительно, оказывал содействие компании в получении выгодных контрактов на строительные и ремонтные работы на территории района.