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В РТ суд оставил экс-главу Актанышского района в СИЗО еще на два месяца

В Набережных Челнах суд принял решение оставить бывшего руководителя Актанышского района Энгеля Фаттахова в СИЗО еще на два месяца. В следственном изоляторе экс-глава находится с мая 2024 года.

Защитник Фаттахова настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест, мотивируя это ухудшением состояния здоровья своего клиента. Однако суд отклонил просьбу адвоката.

Напомним, Фаттахову предъявлены обвинения по шести эпизодам. Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 год он получил незаконное вознаграждение от представителя строительной фирмы. Взятка выразилась в проведении ремонтных работ в его частном доме в районном центре, общая стоимость которых превысила 21,8 млн рублей. В обмен на это чиновник, предположительно, оказывал содействие компании в получении выгодных контрактов на строительные и ремонтные работы на территории района.