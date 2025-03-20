Убивший мужчину из ревности житель Уфы предстанет перед судом

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности устроил ссору со своим знакомым из-за бывшей жены. В ходе конфликта он нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, что привело к мгновенной смерти. После расправы с соперником уфимец скрылся с места происшествия.