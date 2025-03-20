Убивший мужчину из ревности житель Уфы предстанет перед судом

В Уфе осудят мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого. Подробности кровавой драмы рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Согласно материалам дела, в декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности устроил ссору со своим знакомым из-за бывшей жены. В ходе конфликта он нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, что привело к мгновенной смерти. После расправы с соперником уфимец скрылся с места происшествия.
Мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
— Уголовное дело передано в Калининский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения, — добавили в прокуратуре.
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