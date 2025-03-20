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В Кузбассе завели дело о халатности после нападения бездомных собак на жителей

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Бездомные собаки нападали на жителей города Прокопьевска Кемеровской области, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по городу Прокопьевску следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области — Кузбасса незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о нападении на людей безнадзорных собак, содержащихся в несанкционированном приюте в Прокопьевске. При этом животные свободно перемещаются по улицам, нападая на детей и взрослых, однако должных мер по исправлению ситуации не принимается. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.