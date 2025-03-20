В Кузбассе завели дело о халатности после нападения бездомных собак на жителей

Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о нападении на людей безнадзорных собак, содержащихся в несанкционированном приюте в Прокопьевске. При этом животные свободно перемещаются по улицам, нападая на детей и взрослых, однако должных мер по исправлению ситуации не принимается. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.