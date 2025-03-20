Экс-замгубернатора Кузбасса получил условный срок за мошенничество

Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора против него завели уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году он выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах не участвовал.