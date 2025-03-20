Аргын Нигматулин покинул Казахстан — Антикор

«Антикор не ведет расследования в отношении Нигматулина. Это другой госорган расследует, комментировать не можем, мы лишь осуществляем розыск по данному делу», — заявил Куракбаев.
Журналисты поинтересовались у зампредседателя Антикора, удалось ли установить местонахождение Аргына Нигматулина.
«Мы знаем, что его нет в Казахстане — задолго до начала расследования. Он не в Казахстане. Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению. На все страны (распространяется поиск — прим.) — он объявлен в межгосударственный розыск», — заключил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.
Напомним, как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре, в отношении Аргына Нигматулина и других лиц ведется досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).
Судом Нигматулину санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.
Отметим: пункт 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса гласит, что за присвоение или растрату вверенного чужого имущества грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Отметим, информация о розыске появилась ранее на сайте органов правовой статистики. qamqor.gov.kz Разыскное дело зарегистрировали 3 марта 2025 года в Астане. Инициатор розыска — прокуратура. В Генпрокуратуре ранее сообщили, что расследуют уголовное дело в отношении Аргына Нигматулина и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.