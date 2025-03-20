Аргын Нигматулин покинул Казахстан — Антикор

«Мы знаем, что его нет в Казахстане — задолго до начала расследования. Он не в Казахстане. Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению. На все страны (распространяется поиск — прим.) — он объявлен в межгосударственный розыск», — заключил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.