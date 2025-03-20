Певца Мистера Кредо разыскивают судебные приставы из-за автомобильных штрафов

За последние несколько месяцев к ним он добавил ещё четыре — два за неправильную парковку в Москве и столько же за превышение скорости на дорогах Краснодарского края и Ростовской области. Сейчас он должен около 50 тысяч рублей российской ФССП, однако никак не вносит эту сумму. Из-за этого против автора легендарной «Чудной долины» открыли исполнительное производство. Помимо того, на машину наложили запрет регистрационных действий — теперь избавиться от «бэхи» по-быстрому не получится.