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Певца Мистера Кредо разыскивают судебные приставы из-за автомобильных штрафов

По информации SHOT, на Александре Махонине и его BMW только с прошлого лета висят штрафы на 40 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

За последние несколько месяцев к ним он добавил ещё четыре — два за неправильную парковку в Москве и столько же за превышение скорости на дорогах Краснодарского края и Ростовской области. Сейчас он должен около 50 тысяч рублей российской ФССП, однако никак не вносит эту сумму. Из-за этого против автора легендарной «Чудной долины» открыли исполнительное производство. Помимо того, на машину наложили запрет регистрационных действий — теперь избавиться от «бэхи» по-быстрому не получится.

Ранее мы рассказывали, что на Мистера Кредо подали в суд организаторы ретрофестиваля в Казахстане, которые пригласили певца выступить и даже перевели ему гонорар, но он не прилетел на мероприятие.