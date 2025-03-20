Стали известны подробности пожара в общежитии в Арзамасе

Стали известны подробности смертельного пожара в общежитии на улице Парковая в Арзамасе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании комнаты на девятом этаже в общежитии поступило поздно вечером 19 марта. Из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе трое детей. Также была спасена женщина, еще одна женщина, к сожалению, погибла.
Возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекались 30 огнеборцев и 9 единиц техники.
Причина произошедшего устанавливается.