На реке Яне площадь загрязнения нефтепродуктами составила почти 600 кв. м

Для контроля за состоянием водного объекта отобрана проба воды ниже по течению от места загрязнения. При визуальном осмотре характерные для нефтепродуктов радужные разводы на поверхности воды отсутствуют, также нет запаха нефтепродуктов. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.