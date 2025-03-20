На реке Яне площадь загрязнения нефтепродуктами составила почти 600 кв. м

«В рамках осмотра места происшествия отобраны объединенные пробы почвы с места загрязнения и объединенные пробы с незагрязненного участка земли для проведения сравнительного анализа в лаборатории Минэкологии “РИАЦЭМ” (республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга — прим. ТАСС). По результатам измерения установленная площадь загрязнения составляет 592 кв. м», — говорится в сообщении.
По информации Минэкологии, утечка дизельного топлива произошла 16 марта, информация об этом поступила 18 марта. По предварительным данным, разлив нефтепродуктов произошел в результате срыва фланца топливопровода 40-кубовой емкости. Емкость расположена на небетонированной площадке, вследствие чего в результате дренирования топливо попало на ледовую поверхность реки Яны.
18 марта администрацией Усть-Янского района введен режим ЧС локального характера на участке КПП «Северный» ООО «АДК». Якутская природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Усть-Янского района проводит проверку. По данным прокуратуры Якутии, предварительно, разлив топлива произошел на рельеф местности вблизи реки Яны с попаданием в водный объект в объеме около 30 куб. м из технологической емкости ООО «АДК».
Для контроля за состоянием водного объекта отобрана проба воды ниже по течению от места загрязнения. При визуальном осмотре характерные для нефтепродуктов радужные разводы на поверхности воды отсутствуют, также нет запаха нефтепродуктов. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.