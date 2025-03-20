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Асфальт под водой, грунтовые насыпи размывает: в Челябинской области паводок мешает проезду в семи районах

В Челябинской области под воду ушли восемь дорог.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области на восьми участках дороги оказались затоплены во время весеннего паводка. Вода перелилась через проезжую часть в Варненском, Брединском, Сосновском, Уйском и Кизильском районах.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в Чебаркульском и Нагайбакском районах вода подмыла грунтовые насыпи. Спасатели следят за ситуацией во всех зонах подтопления.

Напомним, в Аше начали подворовые обходы для определения ущерба от паводка. Горожанам обещают выплаты на ремонт машин и теплиц, поврежденных водой.