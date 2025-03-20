Асфальт под водой, грунтовые насыпи размывает: в Челябинской области паводок мешает проезду в семи районах

В Челябинской области на восьми участках дороги оказались затоплены во время весеннего паводка. Вода перелилась через проезжую часть в Варненском, Брединском, Сосновском, Уйском и Кизильском районах.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в Чебаркульском и Нагайбакском районах вода подмыла грунтовые насыпи. Спасатели следят за ситуацией во всех зонах подтопления.
Напомним, в Аше начали подворовые обходы для определения ущерба от паводка. Горожанам обещают выплаты на ремонт машин и теплиц, поврежденных водой.