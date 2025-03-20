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Площадь пожара на свалке в Новороссийске уменьшилась

КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Площадь пожара на свалке в Новороссийске, начавшегося 13 марта, сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: © РИА Новости

«Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 квадратных метров. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь достигала 2,5 тысяч квадратных метров, во вторник пожар был локализован на 2100 «квадратах».

Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение норм загрязняющих веществ в воздухе.

По данным прокуратуры Кубани, ООО «Терра-Н» эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.