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Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале

Свидетельниц избиения девушек на автомойке на Урале не признали потерпевшими.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Дронова.

«На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевел в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и все на этом», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что девочки приступили к терапии с психологом, длительность лечения будет зависеть от динамики.

По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Суд арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Старшему из фигурантов 21 год, остальным 16 и 17 лет.

Позже стало известно, что на автомойку насильно привезли четырех девочек: двух избили, а еще двух заставляли смотреть на издевательства. Адвокат свидетельниц ходатайствовала о привлечении их в качестве потерпевших, потому что они получили серьезную психологическую травму.