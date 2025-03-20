В Минске парикмахер украла барсетку с 2000 рублей, погасив ими долги по кредиту

В сообщении сказано, что минчанин отвлекся на разговор с другом, не заметив, что оставил на скамейке документы и барсетку, в которой было примерно 2000 рублей в эквиваленте. Через пару часом мужчина вернулся и обнаружил только паспорт и документы на автомобиль.