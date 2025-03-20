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В Минске парикмахер украла барсетку с 2000 рублей, погасив ими долги по кредиту

Парикмахер закрыла долги по кредиту 2000 рублей, украденными у минчанина.

Источник: Комсомольская правда

В Минске парикмахер украла барсетку с 2000 рублей, погасив ими долги по кредиту. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что минчанин отвлекся на разговор с другом, не заметив, что оставил на скамейке документы и барсетку, в которой было примерно 2000 рублей в эквиваленте. Через пару часом мужчина вернулся и обнаружил только паспорт и документы на автомобиль.

Сотрудники милиции выяснили, что барсетку с деньгами забрала 50-летняя парикмахер. Она призналась, что часть денежных средств успела потратить на то, чтобы закрыть долги по кредиту, а также на личные нужды. Заведено уголовное дело.

Тем временем минчанин пойдет под суд из-за перепродажи билетов в театры и на концерты на 35000 рублей: «За полтора года — 328 билетов».

Ранее мы писали, что одиннадцать белорусов задержаны за организацию кражи мяса с мясокомбината под Витебском: «Возраст задержанных от 17 до 59 лет».

Кроме того, белорусский врач назвал причину увеличения женских инфарктов.