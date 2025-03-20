В Минске парикмахер украла барсетку с 2000 рублей, погасив ими долги по кредиту. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что минчанин отвлекся на разговор с другом, не заметив, что оставил на скамейке документы и барсетку, в которой было примерно 2000 рублей в эквиваленте. Через пару часом мужчина вернулся и обнаружил только паспорт и документы на автомобиль.
Сотрудники милиции выяснили, что барсетку с деньгами забрала 50-летняя парикмахер. Она призналась, что часть денежных средств успела потратить на то, чтобы закрыть долги по кредиту, а также на личные нужды. Заведено уголовное дело.
Тем временем минчанин пойдет под суд из-за перепродажи билетов в театры и на концерты на 35000 рублей: «За полтора года — 328 билетов».
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