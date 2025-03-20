К паводку и пожарам готовятся в аэропорту Кольцово

В Кольцово прошли антипаводковые учения. Из-за реки Исток, русло которой проходит по территории аэропорта, есть угроза создания препятствий для самолетов.
«По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты аэропорта всегда должны быть готовы к сезону высокой воды — чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, свои действия в случае ЧП отработали и противопожарные службы. Мероприятия состоялись и в производственных помещениях аэропорта.
ЕАН писал, что свердловские власти целенаправленно готовились к возможным лесным пожарам в 2025 году. Для Уральской авиабазы закупили новое оборудование, машины, а сотрудникам повысили зарплату. В первой декаде апреля планируется рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима в Екатеринбурге.