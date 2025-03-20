К паводку и пожарам готовятся в аэропорту Кольцово

«По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты аэропорта всегда должны быть готовы к сезону высокой воды — чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», — говорится в сообщении пресс-службы.