Пропавшую в Башкирии 40-летнюю женщину нашли живой

В Башкирии свернули поиски 40-летней Альбины Нафиковой из села Булгаково. Напомним, женщина ушла из дома несколько дней назад и не вернулась.
По информации волонтеров БашРегионСпас, сельчанку в последний раз видели 18 марта. В день пропажи она была в длинном бежевом пальто и разноцветном шарфе. Когда семья женщины не смогла найти ее самостоятельно, она обратилась к поисковикам.
По словам волонтеров, женщина найдена живой. Почему она все это время не выходила на связь с родными и ушла из дома, поисковики не раскрывают.
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