Пропавшую в Башкирии 40-летнюю женщину нашли живой

По информации волонтеров БашРегионСпас, сельчанку в последний раз видели 18 марта. В день пропажи она была в длинном бежевом пальто и разноцветном шарфе. Когда семья женщины не смогла найти ее самостоятельно, она обратилась к поисковикам.