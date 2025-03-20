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Дело о гибели педагогов передали в суд в Костанае

В Костанайской области в суд передали материалы уголовного дела по факту ДТП, унесшего жизни трех человек, среди которых — два школьных учителя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 20 февраля прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли три человека.

«Расследованием установлено, что 16 декабря 2024 года на 148 км трассы Костанай — Аулиеколь — Сурган 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомашиной Volvo, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Alphard», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Alphard и два его пассажира погибли, еще один получил различные травмы. Действия водителя Volvo квалифицировали по ч.4 ст. 345 УК РК. Уголовное дело направили в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.