Дело о гибели педагогов передали в суд в Костанае

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 20 февраля прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли три человека.
«Расследованием установлено, что 16 декабря 2024 года на 148 км трассы Костанай — Аулиеколь — Сурган 33-летний житель Туркестанской области, управляя автомашиной Volvo, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Toyota Alphard», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП водитель автомашины Toyota Alphard и два его пассажира погибли, еще один получил различные травмы. Действия водителя Volvo квалифицировали по ч.4 ст. 345 УК РК. Уголовное дело направили в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.