Дело о гибели педагогов передали в суд в Костанае

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Alphard и два его пассажира погибли, еще один получил различные травмы. Действия водителя Volvo квалифицировали по ч.4 ст. 345 УК РК. Уголовное дело направили в специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.