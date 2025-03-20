В Петербурге прошел крупный рейд против нарушителей ПДД на электровелосипедах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция в Санкт-Петербурге провела масштабную операцию в отношении электровелосипедистов. За пять дней, с 10 по 14 марта, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли почти 1 тыс. человек, в подавляющем большинстве — курьеры служб доставки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.