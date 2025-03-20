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В Петербурге прошел крупный рейд против нарушителей ПДД на электровелосипедах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция в Санкт-Петербурге провела масштабную операцию в отношении электровелосипедистов. За пять дней, с 10 по 14 марта, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли почти 1 тыс. человек, в подавляющем большинстве — курьеры служб доставки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам мероприятия из 1,5 тыс. проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти 1 тыс. Значительная часть курьеров-нарушителей — иностранные граждане, при этом из них каждый пятый находится на территории России с нарушением миграционного законодательства», — сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, сотрудниками служб доставки оказалось подавляющее большинство остановленных электровелосипедистов, при этом они, как правило, использовали транспорт, предоставленный работодателем. Один из курьеров стал фигурантом уголовного дела — он попытался дать инспектору ДПС взятку, когда его остановили в Московском районе.

Целью рейда, отмечают в полиции, стала профилактика ДТП с участием электровелосипедов, число которых на дорогах в последнее время заметно выросло.

«Проведенная операция, в первую очередь, показала объективную картину, связанную с влиянием электровелосипедистов на уровень безопасности дорожного движения. Только за период операции в городе было зарегистрировано 9 ДТП с участием электровелосипедистов, в которых ранения различной степени тяжести получили 3 человека», — добавили в ГУ МВД.