В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Забайкальский краевой суд осудил двух несовершеннолетних жителей Читы, обвиняемых в совершении диверсии по заданию украинского куратора, к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в августе прошлого года 16-летний читинец в Telegram вступил в переписку с куратором с Украины, от которого получил задание «поджечь критически важный объект в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации». За это обещали заплатить 30 тысяч рублей. Подросток с 17-летним приятелем в сентябре вечером проникли на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили бензином и подожгли ее. Свои действия снимали на видео для отчета перед заказчиком. Поджог привёл к отклонению станции от стабильной работы, имущественный ущерб превысил 350 тысяч рублей.
Преступление выявило региональное управление ФСБ России. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
«Государственное обвинение по делу поддержал исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Станислав Немцов. Суд назначил инициатору преступления и его соучастнику наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 6 лет, соответственно, с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.
Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников уточнил РИА Новости, что государственный обвинитель просил назначить подсудимым 9 и 8 лет. Будет ли приговор обжалован, прокуратура решит позже, добавил он.
Приговор не вступил в законную силу.