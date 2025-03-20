В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи

Суд установил, что в августе прошлого года 16-летний читинец в Telegram вступил в переписку с куратором с Украины, от которого получил задание «поджечь критически важный объект в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации». За это обещали заплатить 30 тысяч рублей. Подросток с 17-летним приятелем в сентябре вечером проникли на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили бензином и подожгли ее. Свои действия снимали на видео для отчета перед заказчиком. Поджог привёл к отклонению станции от стабильной работы, имущественный ущерб превысил 350 тысяч рублей.