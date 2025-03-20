В Краснодаре допросили главу депстроя по делу экс-замгубернатора Кубани Сергея Власова

Гособвинитель задал Федосову вопросы, касающиеся деятельности НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (РСККК), работы строительного блока администрации региона, а также выполнения контрактов по восстановлению объектов в новых регионах России. Он рассказал о проблемах с подрядчиком, который затягивал сдачу школ в Геническе, но заявил, что ему ничего не известно о коррупционных схемах и взятках в команде Власова.



Также он не подтвердил информацию о возможных взятках.



В ближайшее время он будет отвечать на вопросы стороны защиты. Суд дал подсудимому время для подготовки вопросов, и допрос Федосова продолжится 28 марта. Об этом пишет «Ъ-Кубань».



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Сергей Власов, занимавший пост вице-губернатора Кубани, был задержан в июне 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за общее покровительство и попустительство по службе. По данным следствия, он получил незаконное вознаграждение от подрядных организаций.



Судебные слушания по этому резонансному делу продолжаются.