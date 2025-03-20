Следком обвинил главу Фонда капремонта Челябинской области в растрате 6 млн

Ранее стало известно о задержании сотрудниками регионального УФСБ Виктора Тихоненко.
С 2021 года он занимает должность директора специализированной некоммерческой организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
По данным следствия, с 30 сентября 2024 года по 17 марта текущего года Тихоненко, «явно выходя за пределы своих должностных полномочий, будучи осведомленным, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома 37 по улице Сони Кривой ранее выполнены, необходимость в их проведении отсутствует, поручил подчиненным провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам».
Тем самым, как говорят в ведомстве, создал условия для победы в аукционе коммерческой организации, которая ранее уже выполнила эти работы. Затем фигурант подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых на счет подрядной организации перевели более 6 млн рублей.
«В результате преступных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в сфере жилищного хозяйства, а также причинены тяжкие последствия возглавляемому фигурантом Фонду, выразившиеся в необоснованной растрате бюджета», — говорят в региональном следственном управлении.
Дело завели по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Его ведет следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ по Челябинской области.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение.
В настоящее время проведены обыски по местам жительства и работы Тихоненко, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.