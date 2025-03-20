Следком обвинил главу Фонда капремонта Челябинской области в растрате 6 млн

По данным следствия, с 30 сентября 2024 года по 17 марта текущего года Тихоненко, «явно выходя за пределы своих должностных полномочий, будучи осведомленным, что работы по ремонту крыши многоквартирного дома 37 по улице Сони Кривой ранее выполнены, необходимость в их проведении отсутствует, поручил подчиненным провести аукцион на оказание услуг по ремонту крыши, установив заведомо невыполнимые требования по срокам».