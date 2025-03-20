В Красноярске торговец-нелегал пытался продать 47 советских медалей

В Красноярске транспортная полиция задержала местного жителя, который пытался продать государственные награды времен Советского Союза. Это была спланированная операция правоохранителей, подозреваемого брали с поличным.
Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Сначала была получена информация, что 38-летний гражданин пытается продать 39 медалей и 8 частей медалей. И сделка должна была пройти в порту.
Что, собственно, и случилось. Продавец попросил у покупателя за все 12 тысяч рублей. Сразу после передачи денег подозреваемый был задержан. Экспертиза подтвердила подлинность наград.
В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, в скором времени мужчину ожидает суд.