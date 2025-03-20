В Красноярске торговец-нелегал пытался продать 47 советских медалей

Что, собственно, и случилось. Продавец попросил у покупателя за все 12 тысяч рублей. Сразу после передачи денег подозреваемый был задержан. Экспертиза подтвердила подлинность наград.

В настоящее время ему уже предъявлено обвинение, в скором времени мужчину ожидает суд.