Мигрант станцевал лезгинку с пистолетом в центре Петербурга и был задержан

Инцидент произошел на площади перед торговым центром «Галерея». На кадрах с места инцидента видно, как молодой человек танцует лезгинку, и в какой-то момент выхватывает из-за пояса пистолет. Он поднимает оружие вверх, но не использует по назначению, после этого танец продолжается.