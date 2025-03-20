В Ленобласти задержали двух бизнесменов за хищения при закупке жилья

«Противоправные действия подозреваемой привели к тому, что начальная максимальная цена контракта была завышена в ряде случаев более чем в два раза. При этом в подавляющем большинстве случаев закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производилась у одних и тех же лиц — двух индивидуальных предпринимателей, которые за 3−6 месяцев до объявления аукциона приобретали квартиру, оформляя ее на себя или на доверенных им лиц, а затем перепродавали администрации Приозерского района по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.