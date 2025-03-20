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В Ленобласти задержали двух бизнесменов за хищения при закупке жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Следственный комитет задержал по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского района Ленинградской области, а также двух предпринимателей. По версии следствия, бизнесмены при содействии чиновницы по завышенным ценам продавали муниципалитету жилье для сирот, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Противоправные действия подозреваемой привели к тому, что начальная максимальная цена контракта была завышена в ряде случаев более чем в два раза. При этом в подавляющем большинстве случаев закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производилась у одних и тех же лиц — двух индивидуальных предпринимателей, которые за 3−6 месяцев до объявления аукциона приобретали квартиру, оформляя ее на себя или на доверенных им лиц, а затем перепродавали администрации Приозерского района по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.

По данным СК, общая сумма муниципальных контрактов, заключенных администрацией с первым предпринимателем, за период с 2016 по 2024 годы составила более 200 млн рублей, а со вторым — 33 млн рублей только за 2023−2024 годы.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение, следствие намерено просить суд о заключении их под стражу.

В рамках расследования СК при поддержке полиции и ФСБ провел обыски в администрациях Приозерского, Тосненского, Лужского и Выборгского районов Ленинградской области, а также по местам жительства подозреваемых.