В Минске пенсионер забрал чужой рюкзак с телефоном, который подарил знакомой

В сообщении сказано, что жительница Минска оставила на скамейке рюкзак, в котором находились мобильный телефон и 800 рублей. Когда женщина вернулась за вещами, то не нашла их. Милиционеры смогли установить, что к краже рюкзака причастен 62-летний пенсионер.