В Минске пенсионер забрал чужой рюкзак с телефоном, который подарил знакомой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что жительница Минска оставила на скамейке рюкзак, в котором находились мобильный телефон и 800 рублей. Когда женщина вернулась за вещами, то не нашла их. Милиционеры смогли установить, что к краже рюкзака причастен 62-летний пенсионер.
«Чужой мобильный телефон фигурант подарил знакомой, а деньги потратил на личные нужды», — уточнили в милиции.
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