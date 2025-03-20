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В Минске пенсионер забрал чужой рюкзак с телефоном, который подарил знакомой

В Минске пенсионер подарил знакомой телефон из чужого рюкзака.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионер забрал чужой рюкзак с телефоном, который подарил знакомой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что жительница Минска оставила на скамейке рюкзак, в котором находились мобильный телефон и 800 рублей. Когда женщина вернулась за вещами, то не нашла их. Милиционеры смогли установить, что к краже рюкзака причастен 62-летний пенсионер.

«Чужой мобильный телефон фигурант подарил знакомой, а деньги потратил на личные нужды», — уточнили в милиции.

Тем временем в Минске парикмахер украла барсетку с 2000 рублей, погасив ими долги по кредиту.

Ранее в Минске водитель Kia сбил девочку при выезде со двора и уехал с места ДТП.

А еще Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.