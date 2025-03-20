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Мужчина сообщил о краже, а потом приставил ножницы к горлу следователя

54-летний житель Гомельской области выпивал вместе с приятелем и рассказал, что у него украли инструменты. По совету друга хозяин дома позвонил в милицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Пока специалисты собирали доказательства, приятели продолжили пить. В какой-то момент мужчине надоели посторонние в его доме, он стал хамить.

А когда милиционер пошел опрашивать соседей, и следователь осталась беседовать с ним, хозяин дома открыл ножницами шампанское и стал пить. Затем приставил ножницы к шее сотрудницы, уверяя, что может легко убить человека.

В итоге заявитель сам оказался под стражей. Ему предъявлены обвинения по двум уголовным статьям — угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел и угроза насилием в отношении должностного лица.