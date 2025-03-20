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В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«В аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин) в 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.