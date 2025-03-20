В самарском и саратовском аэропортах сняли ограничения

«В аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин) в 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова сняты в 10.00 мск, сообщила Росавиация.
«В аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин) в 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.