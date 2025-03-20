Перцовку против неприятеля применил ученик в школе под Челябинском

По информации от ГУ МВД России по Челябинской области один восьмиклассник подошёл на перемене к знакомому из той же параллели и распылил в него перцовый баллончик. Сообщается, что, несмотря на случившееся, здоровью детей ничего не угрожает.
К расследованию инцидента подключились участковые и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. На этот момент уже установлены некоторые обстоятельства произошедшего. Во-первых, между подростками и раньше случались конфликты. Во-вторых, перцовый баллончик школьнику купили его родители.
Работа по выяснению причин и условий потасовки продолжается. По результатам проверок будет решаться вопрос о привлечении к ответственности законных представителей мальчика с перцовкой и проведении профилактических мероприятий на территории школы.